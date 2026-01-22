كهرباء الإسماعيلية يحسم مستقبل أوناجم وموقف التعاقد مع نجم الأهلي السابق

18 حجم الخط

أكد شريف عابدين، المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن ما يتردد حول وجود مفاوضات لضم محمود عبد المنعم «كهربا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح، مشددًا على أن اللاعب نجم كبير، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لضمه.

المغربي محمد أوناجم

وأوضح عابدين في مداخلة عبر برنامج ستاد المحور، أن المغربي محمد أوناجم مستمر مع فريق كهرباء الإسماعيلية، إلا أن لديه ظرفًا أسريًا طارئًا في المغرب، وهو ما يستدعي سفره خلال الفترة الحالية، على أن يغادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لحين انتهاء هذا الظرف والعودة مجددًا للفريق.

وتحدث المشرف على الكرة عن الفوز الأخير على حرس الحدود، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت مهم للغاية، وحقق ثلاث نقاط غالية في مشوار الفريق بالدوري، مشيرًا إلى أن رضا شحاتة المدير الفني لعب دورًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين نفسيًا، وكان كلمة السر الحقيقية في تحقيق الفوز.

وأضاف أن بداية الفريق في الدوري لم تكن سهلة بسبب رهبة اللعب في الدوري الممتاز لدى عدد من اللاعبين، لكن مع مرور الوقت بدأ يظهر الانسجام داخل الملعب، مؤكدًا أن تولي رضا شحاتة قيادة الفريق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء عن قناعة كاملة بإمكاناته.

واختتم شريف عابدين تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية يثق بشكل كبير في رضا شحاتة، ويقدم له الدعم الكامل، مع تجديد الثقة فيه بشكل دائم، من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

