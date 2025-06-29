تفاصيل جولة محافظ الدقهلية التفقدية بعدد من قرى مركز المنصورة (صور)

أجري اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من قرى مركز المنصورة، شملت قرى بدواي، وكفر بدواي، ومنية بدواي، وذلك للاطمئنان على الأوضاع العامة ومستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف القطاعات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية صباحية بعدد من قرى مركز المنصورة لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة العامة

وخلال تفقد محافظ الدقهلية قرية بدواي حرص على الالتقاء بعدد من المواطنين أمام لجان الامتحانات بالقرية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات والتقى أهالي الطلاب وطمأنهم واستمع إليهم ومطالبهم بشأن الخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على احتياجاتهم الفعلية، مؤكدا لهم العمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

المتابعة اليومية والمستمرة لمستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري داخل القرى، ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النظافة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وأشار إلى أن الجولات الميدانية ستظل نهجًا دائمًا للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن المواطن في قلب اهتمامات الدولة.

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