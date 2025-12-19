الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

بالأرقام، الحصر العددي للدائرة التاسعة بمركز أجا في الدقهلية

اللجنة العامة بأجا،
اللجنة العامة بأجا، فيتو
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الحصر العددي للدائرة التاسعة. بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز أجا

الحصر العددي للدائرة التاسعة 

إجمالي عدد الناخبين 370391

من أدلوا بصوتهم 100275

إجمالي الأصوات الباطلة 2735

إجمالي الأعداد الصحيحة 97540

حصل وائل الجندي مستقبل وطن.  
نتيجة الجولة الثانية  55007

أحمد دياب
نتيجة الجولة الثانية  31240


عبده مأمون شحاتة مستقل.  
نتيجة الجولة الثانية 69168


خالد عوف مستقل.     
نتيجة الجولة الثانية 39665

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الخميس، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

