محمد كامل يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوته العذب وتلاوته المدهشة

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج «دولة التلاوة» أداءً مميزًا من المتسابق القارئ محمد كامل، الذي أبدع في تلاوة القرآن الكريم، وأظهر تحكمًا رائعًا في المقامات والطبقات الصوتية، ما أمتع لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

الشيخ حسن عبد النبي: أداء متطور وخالٍ من الملاحظات

وصف الشيخ حسن عبد النبي أداء محمد كامل قائلًا: "تتحسن من مرحلة إلى أخرى ولا توجد عليه أي ملاحظات"، مؤكدًا أن الأداء يعكس التزام المتسابق وإتقانه لتلاوة القرآن الكريم بشكل تدريجي ومتقن.

الدكتور طه عبد الوهاب: تألق فوق السحاب بصوت عذب وأداء متقن

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بالقارئ محمد كامل قائلًا: "الله يفتح عليك، تألق وتجمل وأبدعت وطفت بنا فوق السحاب بجمال صوته وعذوبته وتحكمه في الأداء والجواب، تنوعت في كل المقامات والطبقات، التلاوة في مجملها أكثر من ممتازة، واستمتعت بالأداء، وستكون عملاقًا من عمالقة التلاوة وهذا سيحدث قريبًا".

الشيخ طه النعماني والداعية مصطفى حسني: أكثر من ممتاز وقدوة للشباب

علق القارئ طه النعماني قائلًا: "أحسنت وأجدت، وأكثر من ممتاز"، بينما أكد الداعية مصطفى حسني: "أنت يا شيخ محمد كامل عمرك 22 سنة وقدوتنا وقدوة الجيل، وربنا ينفع بك"، مشددين على أن الأداء يجمع بين الاحترافية والخشوع والروحانية في التلاوة.

برنامج «دولة التلاوة» يبرز المواهب الشابة ويؤهلهم لمستقبل واعد في مجال التلاوة

ويأتي أداء محمد كامل ضمن برنامج «دولة التلاوة» الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة وإبراز أفضل القراء المصريين والعرب، مع التركيز على الإحساس بالآيات والالتزام بخشوع التلاوة بعيدًا عن الرياء أو الأداء الشكلاني، مما يجعل الشباب يُقتدى بهذه النماذج الرائعة.

