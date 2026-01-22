أخبار مصر اليوم.. وزير التعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. أول تعليق من وزارة البترول على حادث تصادم طريق حقول الصحراء الغربية.. إعلان نتائج صفوف النقل 2026

18 حجم الخط

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الشاملة والمجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.

وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والمشاركين والوفود الدولية.

وأعلنت الوزارة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كلف اللواء ماجد محمد عبد الحميد، نائب وزير النقل البري، بالإشراف والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور للبدء في التشغيل التجريبي للمشروع.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أوضح فيه حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة لمجلس الوزراء والمرسلة لعدد من الموظفين بزعم حضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية، حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، على طريق البترول الرابط بين حقول شركتي خالدة وعجيبة وطريق الساحل الشمالي، بين سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات مقاولي الخدمات البترولية، كانت تقل موظفي أمن إداري تابعين لإحدى الشركات الخاصة ويعملون لصالح شركة بترو فرح للبترول في حقول الصحراء الغربية

وقد أسفر الحادث عن وفاة السائق وأحد موظفي الأمن الإداري، وإصابة موظفين آخرين من الأمن الإداري بإصابات بالغة، أحدهما في حالة حرجة، حيث يتلقيان العلاج حاليًا بالمستشفى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة الخدمات الصحية لهما.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وذلك خلال الساعات القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب "رسائل الإمام الأكبر للأطفال"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال، الصادر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

يضم الكتاب رسائل من الإمام الطيب للأطفال؛ لتكون دليلًا لهم في درب الحياة، حتى يكونوا سعداء في دنياهم، وفائزين في أُخراهم.

يواصل مواطنو محافظة بورسعيد تحديث بيانات بطاقة التموين قبل انتهاء مهلة تحديث البيانات التي أعلنت عنها وزارة التموين في أول فبراير المقبل، حفاظا على الدعم التمويني.

وأتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات المواطنين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لمواطني محافظة بورسعيد.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني الرسمية اضغط هنا

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أن النتائج أصبحت متاحة رسميًا أمام الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام بالاسم أو برقم الجلوس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في الكنترولات.

