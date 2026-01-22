الهلال يرصد 40 مليون يورو لضم موهبة فرنسية وإنزاجي يقود المفاوضات

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحركات جادة من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الشاب محمد قادر ميتي، لاعب فريق رين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وذكر راديو «مونت كارلو» الفرنسي أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أجرى اتصالات مباشرة مع محمد قادر ميتي، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى المشروع الرياضي للنادي السعودي، في خطوة تعكس جدية الهلال في حسم الصفقة.

عرض ضخم يتجاوز 40 مليون يورو

وأوضح التقرير أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي يتجاوز 40 مليون يورو شاملة المكافآت والحوافز، من أجل التعاقد مع المهاجم الواعد البالغ من العمر 18 عامًا، ليكون أحد استثمارات النادي المستقبلية.

في المقابل، يسعى نادي رين إلى الحفاظ على خدمات لاعبه الصاعد، حيث يعمل على تمديد عقده بعد أن فرض نفسه لاعبًا أساسيًا في تشكيل الفريق، وجذب اهتمام عدة أندية إنجليزية خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد قادر ميتي في 18 مباراة مع رين بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد موهبته الكبيرة رغم صغر سنه.

الهلال يكتسح الفيحاء برباعية ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي

فيما حقق فريق الهلال، فوزا كبيرا علي نظيره الفيحاء بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 61.

وأحرز ماركوس ليونارد الهدف الرابع في الدقيقة 90.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حارس المرمى: محمد الربيعى.

خط الدفاع: متعب الحربى، على لاجامى، بابلو مارى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجى سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، نونيز.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل نادي الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودية، برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

