الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 60 مكمورة فحم في حملة بمراكز محافظة الدقهلية

إزالة مكامر فحم،
إزالة مكامر فحم، فيتو
18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة بمحافظة الدقهلية  تمكنت من إزالة 60 مكمورة فحم مخالفة.

لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتصدي للملوثات والحفاظ على البيئة، وتحت متابعة الدكتور  أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، تم تشكيل لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة.

الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة

 

وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة والحد من الملوثات، تماشيًا مع توصيات مؤتمر المناخ، والعمل على الحفاظ على بيئة نظيفة.

إزالة 60 مكمورة فحم نباتي مخالفة

 

وقد قامت اللجنة، برئاسة الدكتور عماد سليمان النجار، مدير الإدارة العامة للشئون البيئية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديريتي الزراعة والري، وجهاز شئون البيئة، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بتنفيذ حملة اليوم، أسفرت عن إزالة 60 مكمورة فحم نباتي مخالفة، كانت مقامة بشكل عشوائي داخل المركز، كما تم تحرير المحاضر البيئية اللازمة بحق أصحاب تلك المكامير المخالفة.

الدقهلية مكامير الفحم محافظ الدقهلية مديرية الأمن جهاز شئون البيئة محافظة الدقهلية

ads

الجريدة الرسمية