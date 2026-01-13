إزالة 60 مكمورة فحم في حملة بمراكز محافظة الدقهلية

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة بمحافظة الدقهلية تمكنت من إزالة 60 مكمورة فحم مخالفة.

لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتصدي للملوثات والحفاظ على البيئة، وتحت متابعة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، تم تشكيل لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة.

الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة

وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة والحد من الملوثات، تماشيًا مع توصيات مؤتمر المناخ، والعمل على الحفاظ على بيئة نظيفة.

إزالة 60 مكمورة فحم نباتي مخالفة

وقد قامت اللجنة، برئاسة الدكتور عماد سليمان النجار، مدير الإدارة العامة للشئون البيئية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديريتي الزراعة والري، وجهاز شئون البيئة، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بتنفيذ حملة اليوم، أسفرت عن إزالة 60 مكمورة فحم نباتي مخالفة، كانت مقامة بشكل عشوائي داخل المركز، كما تم تحرير المحاضر البيئية اللازمة بحق أصحاب تلك المكامير المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.