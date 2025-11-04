وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية

قام الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء اليوم، بزيارة تفقدية إلى مستشفى أجا المركزي، رافقه خلالها الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة قسم الاستقبال وتوسيع غرف الفرز

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجّه بزيادة عدد أسِرّة غرفة الفرز من 3 إلى 6 أسِرّة لضمان سرعة تصنيف الحالات وتقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب، مع توفير الأطباء المدربين بشكل دائم داخل القسم.

كما شدّد سيادته على الاهتمام بالنظافة المستمرة داخل كشك العظام حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين.

رفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية

ووجّه الدكتور حمودة الجزار برفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية وتطويره، بما يحقق بيئة عمل أفضل للأطقم الطبية ويوفّر سبل الراحة للمرضى المترددين، بما يتماشى مع خطة تطوير قسم الاستقبال والطوارئ.

إنشاء وحدة حروق متكاملة

كما كلّف وكيل الوزارة مدير المستشفى الدكتور تامر السعيد، الذي حضر أثناء الزيارة، بسرعة إعداد مقايسة تقديرية ورسم هندسي لإنشاء وحدة حروق متكاملة بالمستشفى، لتوفير خدمة طبية متخصصة لأهالي أجا والمناطق المجاورة دون الحاجة لتحويل الحالات إلى مستشفيات أخرى.

وأشار سيادته إلى أهمية توفير القوى البشرية اللازمة وتدريبها بالتوازي مع استحداث الوحدة الجديدة لضمان التشغيل الفعّال فور الانتهاء من الإنشاءات.

تفقد بنك الدم والمعمل

وشملت الزيارة تفقد بنك الدم والمعمل، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الأقسام الفنية، ووجّه بسرعة صيانة جهاز الكيمياء الحيوية المعطل بالمعمل، كما شدّد سيادته على سرعة صيانة أي أجهزة معطلة بوجه عام، والالتزام بمعايير الجودة ودقة التحاليل المعملية.

الاطمئنان على المرضى والعنايات المركزة

واطمأن الدكتور حمودة الجزار على أداء الأطباء وهيئة التمريض داخل أقسام الأطفال والنساء ووحدة السموم، واستمع إلى المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات المقدمة.

كما تفقد أقسام العنايات المركزة، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وسلامة عمل الأجهزة والتزام الفرق الطبية ببروتوكولات العلاج.

وأشاد وكيل الوزارة بتواجد المدير المناوب والفريق الطبي المناوب أثناء الزيارة، وجهودهم في متابعة سير العمل وتقديم الرعاية العاجلة للحالات الطارئة.

توجيه بسرعة الانتهاء من قسم النساء الجديد بجانب الحضانات

واختتم وكيل الوزارة جولته بتوجيه سرعة الانتهاء من تجهيز قسم النساء الجديد بالمستشفى، والمُخطط إنشاؤه بجانب قسم الحضانات، بهدف تيسير الخدمة الطبية للحالات الحرجة من الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدًا على ضرورة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في إطار خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية على مستوى المحافظة.

