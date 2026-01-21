الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في عدد من المحافظات

طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائي
أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 رسميًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها، بينما لا تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي قيد المراجعة ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن في بعض المحافظات الأخرى.
 

المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026
 

وأكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الصف السادس الابتدائي تم اعتمادها وظهورها بالفعل في بعض المحافظات، حيث أصبحت متاحة للطلاب وأولياء الأمور داخل المدارس من خلال كشوف النتائج الرسمية.
 

وفي المقابل، أوضحت المصادر أن عددًا من المحافظات لا تزال تستكمل أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، على أن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 فور الانتهاء من اعتمادها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي
 

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال:
 

التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب
متابعة الإعلانات الرسمية داخل المدارس
 

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (إن تم إتاحة النتيجة إلكترونيًا)
 

نظام التقييم في الصف السادس الابتدائي
 

ويعتمد تقييم الصف السادس الابتدائي على مجموعة من العناصر التعليمية، أبرزها: امتحانات نهاية الفصل الدراسي، التقييمات الشهرية، أعمال السنة، الأنشطة التعليمية، السلوك والمواظبة
 

ويهدف هذا النظام إلى قياس مستوى استيعاب الطالب وإعداده للمرحلة الإعدادية.

وتنصح وزارة التربية والتعليم بعدم الانسياق وراء الروابط غير الرسمية، والاعتماد فقط على المصادر المعتمدة لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026.
 

