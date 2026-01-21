الأربعاء 21 يناير 2026
الآن عبر موقع الوزارة الاستعلام عن نتائج صفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار تفعيل بوابة التعليم الأساسي 2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وعلى رأسها الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بمراحل التعليم الأساسي.
 

بوابة التعليم الأساسي 2026
 

وتعد بوابة التعليم الأساسي إحدى أهم المنصات الرقمية التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، حيث تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس، خاصة لصفوف: الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، وذلك وفق ما تعلنه كل مديرية تعليمية على حدة.
 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم
 

ويمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة، والتي تشمل: نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي 2026، الأخبار والبيانات الرسمية، القرارات الوزارية، جداول الامتحانات والتعليمات الخاصة بالطلاب والمعلمين.


وأكدت الوزارة أن الموقع يتم تحديثه بشكل مستمر بالتزامن مع اعتماد النتائج رسميًا في المحافظات.
 

ظهور النتائج تدريجيًا بالمحافظات
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج التعليم الأساسي 2026 يتم إعلانها بشكل تدريجي وفق الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة داخل كل محافظة، مشددة على ضرورة اعتماد النتيجة رسميًا قبل إتاحتها على بوابة التعليم الأساسي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور بضرورة الاعتماد فقط على بوابة التعليم الأساسي 2026 وموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية أو الصفحات غير الموثوقة التي تدعي نشر النتائج قبل اعتمادها.

