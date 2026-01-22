أول تعليق من وزارة البترول على حادث تصادم طريق حقول الصحراء الغربية

18 حجم الخط

تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية، حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، على طريق البترول الرابط بين حقول شركتي خالدة وعجيبة وطريق الساحل الشمالي، بين سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات مقاولي الخدمات البترولية، كانت تقل موظفي أمن إداري تابعين لإحدى الشركات الخاصة ويعملون لصالح شركة بترو فرح للبترول في حقول الصحراء الغربية أثناء توجههم إلى مطروح، وبين ونش تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة العاملة بالمنطقة.

وفاة اثنين من الموظفين وإصابة آخرين

وقد أسفر الحادث عن وفاة السائق وأحد موظفي الأمن الإداري، وإصابة موظفين آخرين من الأمن الإداري بإصابات بالغة، أحدهما في حالة حرجة، حيث يتلقيان العلاج حاليًا بالمستشفى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة الخدمات الصحية لهما.

وزير البترول يقدم العزاء لأسر الضحايا

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الزميلين المتوفيين في الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما حتى يمن الله عليهما بالشفاء.

ويُشار إلى أنه عقب وقوع الحادث، تم تفعيل خطة الطوارئ على الفور، وإرسال الدعم الطبي واللوجستي من الحقول المجاورة، كما انتقلت قيادات شركتي بتروفرح وخالدة، ورئيس اللجنة الجغرافية لشركات الصحراء الغربية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر المتوفين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

