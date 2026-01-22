الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق من وزارة البترول على حادث تصادم طريق حقول الصحراء الغربية

حادث تصادم طريق حقول
حادث تصادم طريق حقول الصحراء الغربية
18 حجم الخط

تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية، حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، على طريق البترول الرابط بين حقول شركتي خالدة وعجيبة وطريق الساحل الشمالي، بين سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات مقاولي الخدمات البترولية، كانت تقل موظفي أمن إداري تابعين لإحدى الشركات الخاصة ويعملون لصالح شركة بترو فرح للبترول في حقول الصحراء الغربية أثناء توجههم إلى مطروح، وبين ونش تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة العاملة بالمنطقة.

وفاة اثنين من الموظفين وإصابة آخرين 

وقد أسفر الحادث عن وفاة السائق وأحد موظفي الأمن الإداري، وإصابة موظفين آخرين من الأمن الإداري بإصابات بالغة، أحدهما في حالة حرجة، حيث يتلقيان العلاج حاليًا بالمستشفى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة الخدمات الصحية لهما.

وزير البترول يقدم العزاء لأسر الضحايا

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الزميلين المتوفيين في الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما حتى يمن الله عليهما بالشفاء.

ويُشار إلى أنه عقب وقوع الحادث، تم تفعيل خطة الطوارئ على الفور، وإرسال الدعم الطبي واللوجستي من الحقول المجاورة، كما انتقلت قيادات شركتي بتروفرح وخالدة، ورئيس اللجنة الجغرافية لشركات الصحراء الغربية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر المتوفين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ا وزير البترول البترول والثروة المعدنية الحالة الصحية للمصابين المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية طريق الساحل الشمالي وزارة البترول والثروة المعدنية شركة بتروفرح حالة حرجة العلاج الصحراء الغربي الخدمات البترولية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية