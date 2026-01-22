قبل انتهاء المهلة، المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

18 حجم الخط

تحديث بطاقة التموين، يواصل مواطنو محافظة بورسعيد تحديث بيانات بطاقة التموين قبل انتهاء مهلة تحديث البيانات التي أعلنت عنها وزارة التموين في أول فبراير المقبل، حفاظا على الدعم التمويني.

وأتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات المواطنين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لمواطني محافظة بورسعيد.

المستندات والبيانات المطلوبة لتحديث البيانات

وأكدت وزارة التموين ضرورة تجهيز المستندات والبيانات التالية عند استخدام استمارة تحديث البيانات:

بطاقة الرقم القومي للأب.

بطاقة الرقم القومي للأم.

إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بطاقة الرقم القومي للمقيمين بالأسرة بخلاف الأبناء والزوجات.

المؤهلات الدراسية للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الموتور).

خطوات تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

وأوضحت الوزارة أنه للتيسير على المواطنين، يتم ملء الاستمارة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط:

digital.gov.eg

ثم اختيار تصفح الخدمات، والضغط على التموين، ثم اختيار خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن، وبعد الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على بدء الخدمة.

ضوابط استخدام استمارة تحديث البيانات

وأعلنت منصة مصر الرقمية عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الخدمة، من بينها:

ضرورة مطابقة جميع البيانات المدخلة لما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي.

في حال وجود أخطاء بالبيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة لتصحيحها.

البيانات المقدمة ملزمة قانونيًا، ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عنها.

رفض أي طلب يتضمن بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت التلاعب أو انتحال الهوية.

خضوع جميع البيانات لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

أرقام الدعم والاستفسارات

وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة المواطنين على الرقم 15999 للحصول على الدعم والمساعدة اللازمة.

