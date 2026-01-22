الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الفيحاء 2ـ1 بالشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق الهلال،على نظيره الفيحاء بنتيجة 2ـ1 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حارس المرمى: محمد الربيعى.

خط الدفاع: متعب الحربى، على لاجامى، بابلو مارى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجى سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، نونيز.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ويسعى نادي الهلال فى تحقيق الفوز لتعزيز صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودية، الذي يتربع على قمته برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.