الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كهرباء الإسماعيلية يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدوري الممتاز

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية
18 حجم الخط

 الدوري المصري، خسر فريق حرس الحدود أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في  المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الخميس على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي كهرباء الإسماعيلية كل من علي سليمان في الدقيقة 7 وإسلام عبد النعيم في الدقيقة 10، بينما جاء هدف الحرس في الدقيقة 17 عن طريق أوكا. 

 تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: فرج شوقي

خط الدفاع: إبراهيم عوض - كريم يحيى - تاحا - عصام الفيومي

خط الوسط: أحمد حمزاوي - ماجد هاني -حسن الشاذلي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد فاروق - علي سليمان

موقف حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية 

وبتلك النتيجة يحتل حرس الحدود المركز الـ 15 بالدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ18   في جدول الدوري برصيد 11 نقاط. 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في  الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء  فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري 

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)،  محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين)،  أحمد ماجد (حكمًا رابعًا)،  مصطفى مدحت وأحمد لطفي(تقنية الفيديو).

 - وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)،  الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)،  محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)،  الدولي وائل فرحان وحسني سلطان  (تقنية الفيديو).

 - الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو). 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كهرباء الاسماعيلية حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية أمام حرس الحدود

مواد متعلقة

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

توروب: مواجهة يانج أفريكانز قوية وهدفنا مواصلة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا

الشناوي: جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز وهدفنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة في الدوري

يوسف بلعمري: دي ماريا قدوتي وكنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة

لقطات من تقديم يوسف بلعمري لاعبا في صفوف الأهلي (صور)
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

السعودية توقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام برئاسة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية