رياضة

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أقيم المران على ملعب استاد برج العرب، وسمح الأهلي لكافة وسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

أدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية أعقبتها تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز 

تضم قائمة الأهلي للمبارة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

يانج أفريكانز التنزاني يانج افريكانز الأهلي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي

