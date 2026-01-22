الشرقية تعلن غلق كوبري الصاغة مؤقتًا وتحدد مسارات بديلة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الشرقية الغلق الكامل لكوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة إلى الصاغة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الخميس، تنفيذًا لأعمال الصيانة الجارية بالكوبري، على أن يستمر الغلق حتى الانتهاء من الأعمال.

قرار الغلق يأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين

وأكدت المحافظة أن قرار الغلق يأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، مشيرة إلى أنه تم التنسيق لفتح محاور مرورية بديلة لتخفيف الكثافات المرورية وضمان السيولة المرورية بالمدينة.

استخدام شارع المشاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار

وأوضحت أنه يمكن للقادمين من مدينتي أبو حماد وفاقوس الدخول إلى مدينة الزقازيق عبر شارع فاروق، كما يمكن استخدام شارع المشاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة فتح الكوبري أمام حركة المرور.

الالتزام بالتعليمات المرورية

ودعت محافظة الشرقية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والطرق البديلة المعلنة، تجنبًا للتكدسات وتحقيقًا للسلامة العامة.

وكيل وزارة الطرق بالشرقية يكشف أسباب هبوط كوبري الصاغة

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والكباري بالشرقية، أنه فور حدوث الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، جرى تشكيل لجنة فنية وهندسية ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق، وأعضاء من كلية الهندسة ومركز بحوث كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إلى جانب رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان، لمعاينة الموقع على الطبيعة وتحديد الأسباب الرئيسية للهبوط.

وأضاف وكيل الوزارة أن المعاينة الأولية كشفت أن الهبوط ناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك بعض أجزاء الفواصل، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، تمهيدًا لعودة الحركة المرورية بصورة آمنة.

