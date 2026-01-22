الخميس 22 يناير 2026
محافظات

زراعة الإسماعيلية تكثف المتابعة الميدانية لحماية الزراعات (صور)

واصلت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، جهودها الميدانية لمتابعة ورصد الحالة العامة للمحاصيل الزراعية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لـمكافحة الآفات الزراعية في مراحلها المبكرة. 

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطئ قبل الصيف

استرداد 445 فدانا من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية

 

لجنة لتفقد الزراعات ومكافحة الآفات الزراعية 

 

 قامت لجنة مشتركة من الإدارة الزراعية بـمركز الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات بتنفيذ مرور حقلي على الزراعات القائمة بزمام مركز الإسماعيلية، للوقوف على حالتها ونقل التوصيات الفنية اللازمة لمكافحة الآفات إلى المزارعين، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها. 

متابعة مصائد ذبابة الفاكهة 

 

كما شملت أعمال اللجنة متابعة مصائد ذبابة الفاكهة والتأكد من مدى كفاءتها، واتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة وفقًا للحالة المرصودة على الطبيعة، وذلك ضمن جهود وزارة الزراعة المستمرة للحد من انتشار الآفات وحماية الإنتاج الزراعي.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الزراعة بالإسماعيلية على المتابعة الدورية والمستمرة للمحاصيل الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، ورصد أي إصابات مرضية أو حشرية في مراحلها المبكرة، والتدخل السريع للتعامل معها وفق الأسس الفنية السليمة، بما يحقق حماية المحاصيل، ودعم المزارعين، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة ودعم المزارعين.

