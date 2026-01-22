الخميس 22 يناير 2026
الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار متفرقة على السواحل الشمالية

حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الغطاء السحابي حاليًا كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وقد تصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

