خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 3 آلاف و889 طلبًا وشكوى خلال 2025

محافظ الشرقية
أعلنت محافظة الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام استقبلت 3 آلاف و889 طلبًا وشكوى على مدار عام 2025، مؤكدة تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة، وفقًا للإمكانات المتاحة، حيث تم حل 3876 شكوى وطلبا بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت 99٪، وجارى فحص وحل ٢٢ شكوى وطلبا.

تنوع الطلبات والشكاوى 

 وأوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين أن الطلبات تنوعت ما بين شكاوى البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق مياه وصرف وكهرباء وغاز وبالإضافة إلى طلبات تقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية وطلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص

تنظيم لقاءات وتسليم عقود 

كما قام فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام على مدار عام 2025، بتنظيم 15 لقاء للمواطنين حضر فيها 170 من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لعرض مشاكلهم على محافظ الشرقية وإيجاد الحلول المناسبة لهم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، وتم توزيع 24 عقد عمل على ذوي الهمم بالقطاع الخاص و7 وحدات سكنية على الأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

واكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكدًا أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.

