القابضة للمياه تواصل أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بميدان محمد زكي بمحور الشهيد (صور)

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بميدان محمد زكي بمحور الشهيد، يرافقه المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتتعاون شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة في تنفيذ أعمال معالجة الهبوط الأرضي بالميدان، حيث أوشكت الأعمال على الانتهاء، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل كامل.

وجدير بالذكر أنه في ضوء ما تم رصده من تسريب مياه بـطريق محور الشهيد، جرى فحص خطوط ومواسير مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، وتبين عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، كما أظهرت نتائج تحاليل المياه تطابقها مع المياه المتواجدة ببعض الأخوار بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يجري تنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه وتصريفها على شبكة الصرف الصحي، ضمن حل فني متكامل تم الاتفاق عليه بالتنسيق بين الشركتين، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وتسريع وتيرة الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جودة التنفيذ، وسرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، والحفاظ على كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

