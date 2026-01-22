بحضور محافظ القاهرة، افتتاح معرض "كنوز مطروح – هدية لكل المحافظات"

18 حجم الخط

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض "كنوز مطروح – هدية لكل المحافظات"، والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتنسيق مع محافظة مطروح، بحديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 يناير تزامنًا مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. إسلام رجب نائب محافظ مطروح، وعدد من قيادات محافظتى القاهرة ومطروح، والسفير ميجيل اليمان أورتياجا سفير دولة بيرو بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في دعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات، كما يعكس حضور سفير بيرو بالقاهرة الاهتمام الدولي بالفعاليات الثقافية والاقتصادية المقامة في مصر، ودورها في الترويج للتراث والحرف اليدوية، بما يسهم في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع الدول المختلفة.

ويهدف المعرض إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية للمحافظة، كما يوفر للزوار فرصة للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق واكتشاف منتجاتها الفريدة.

كما يتيح المعرض منصة للتجار والمستثمرين للتواصل المباشر مع المنتجين المحليين في مطروح واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص النمو للمشروعات الصغيرة والحرف التقليدية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية مثل السجاد اليدوي، والكليم، والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والمنتجات الغذائية المميزة كالتمور الفاخرة والعسل الجبلي وزيت الزيتون البكر والمربى الطبيعية، إلى جانب الزيوت والعطور الطبيعية المستخلصة من نباتات صحراء مطروح النادرة.

ويعد المعرض فرصة مميزة للمواطنين لاقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية

