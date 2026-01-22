​محافظ دمياط يستعرض خطة الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

​ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا اليوم الخميس، لمتابعة التجهيزات الجارية والخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك في إطار ادراج دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية للمشروع القومي، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

​شهد الاجتماع حضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، ووزارة الصحة، وجهاز تعمير سيناء، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية بمديرية الصحة والتأمين الصحي.

​توفير الأراضي وانشاء وحدات الرعاية الأولية

​ناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات الرعاية الأولية في مختلف المدن والقرى.

وأكد الشهابي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والأكواد المعتمدة من قبل منظومة التأمين الصحي الشامل، موجها ببدء الإجراءات التنفيذية فورا في المواقع التي تم تحديدها لضمان سرعة الإنجاز.

​تذليل العقبات وتحديد البدائل المقترحة

​بحث الاجتماع عدد من المعوقات التي تواجه عملية تخصيص الأراضي في بعض المناطق، واستعرض المحافظ مع الحضور آليات توفير بدائل مناسبة لضمان تغطية جغرافية شاملة لكافة أنحاء المحافظة.

كما كلف "الشهابي" اللجان المختصة بمراجعة الإحداثيات الدقيقة للأراضي المقترحة ودراسة كافة البدائل المتاحة لنهو هذا الملف بشكل نهائي قبل البدء في مراحل الإنشاء.

​تنسيق مكثف لتحقيق طفرة طبية

أكد محافظ دمياط أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لحصر الاحتياجات وتطبيق معايير الجودة على الوحدات الصحية القائمة بالفعل. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف لرفع كفاءة المنظومة الصحية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي دمياط وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

