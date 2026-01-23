الجمعة 23 يناير 2026
موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "المهن في الإسلام طريقُ العمران والإيمان"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026م، تحت عنوان «المهنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا».

 

مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد وزارة الأوقاف لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية “المهن في الإسلام” والذي عقد ايام الإثنين والثلاثاء  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور مجموعة من علماء الدول العربية والإسلامية.

 

نص خطبة اليوم الجمعة

ونشر ت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة والمقالات الداعمة لها عبر منصتها الرقمية عبر هذا الرابط.

 

وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وفي سياق متصل تقدّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- بخالص التهنئة إلى  اللواء محمود توفيق -وزير الداخلية- بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمِّنًا جهود رجال الشرطة المصرية المخلصة في حفظ أمن الوطن واستقراره؛ موضحًا أنه لا عمران بلا أمان، وأنه لا أمان بغير العيون التي تسهر على أمن المواطن وصون الوطن.

وأكد وزير الأوقاف أن ذكرى عيد الشرطة تُجسِّد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، الذين يقدمون أروع صور البذل والفداء دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمن المواطنين ومقدرات الدولة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الجريدة الرسمية