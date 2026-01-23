الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد 3 أشهر على تولي تاكايتشي السلطة، اليابان تحل مجلس النواب استعدادًا لانتخابات مبكرة

تاكايتشي، فيتو
تاكايتشي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير، وسط حملة قصيرة مدتها 16 يومًا، وذلك بعد ثلاثة أشهر على تولي ساناي تاكايتشي السلطة.


وقرأ رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، مبادرة الحكومة بحل المجلس في أول يوم عمل للجلسة رقم 220، وبذلك أصبح القرار ساريًا رسميًّا.

وكان من المقرر أن تستمر الجلسة لمدة 150 يومًا، لكنها في النهاية لم تستمر سوى دقيقة واحدة و56 ثانية فقط.


والإثنين الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نيتها حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة. 

وقالت تاكايتشي: "لإجراء الإصلاحات، هناك حاجة إلى استقرار سياسي، وأود كسب ثقة جميع الناخبين".

ويجري التنافس على 465 مقعدًا، ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايتشي استعادة الأغلبية المفقودة في انتخابات 2025، بينما يشكل تحالف المعارضة الجديد تحديًا محتملًا.


وفقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني في 2025 أغلبية المقاعد في كلا المجلسين بسبب عدة هزائم، ورغم أن الائتلاف الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي + حزب تحديث اليابان) يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 233 من أصل 465 مقعدًا، إلا أن تمرير مبادراتهم التشريعية يبقى صعبًا.


ووفق استطلاعات الرأي، يبلغ تصنيف تاكايتشي حاليًّا حوالي 70%، ومن خلال شعبيتها تأمل في استعادة الحزب الليبرالي الديمقراطي للأغلبية المفقودة في الانتخابات السابقة، على الأقل في مجلس النواب.


ولعدم امتلاكها أغلبية في البرلمان، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي مضطرًّا إلى المناورة والدخول في تسويات مع المعارضة عند اتخاذ بعض القرارات، ما أعاق رئيسة الوزراء في تنفيذ خططها للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى إستراتيجية الدفاع الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة اليابانية مجلس النواب ساناي تاكايتشي ال رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو حل مجلس النواب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الحزب الليبرالي الديمقراطي حزب تحديث اليابان
ads

الأكثر قراءة

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

انخفاض الذرة و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسوان تسجل 30 ومفاجأة في القاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

بعد 3 أشهر على تولي تاكايتشي السلطة، اليابان تحل مجلس النواب استعدادًا لانتخابات مبكرة

في ذكرى وفاته، لاري كينج صوت التلفزيون الأمريكي الذي أعاد تعريف فن الحوار

من لؤلؤ إلى موناليزا، مي عمر ورهان الاسم الذي يصنع النجاح

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية