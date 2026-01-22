فوائد ورق اللفت، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويقوى العظام

18 حجم الخط

فوائد ورق اللفت، ورق اللفت من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية، ورغم أن الكثيرين يهتمون بجذور اللفت فقط، فإن أوراقه لا تقل أهمية بل تفوقها أحيانا من حيث الفوائد الصحية.

وفوائد ورق اللفت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، يتميز ورق اللفت بطعمه المائل للمرارة الخفيفة، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات الصحية، كما يدخل في الأنظمة الغذائية العلاجية والدايت، ويحتوي ورق اللفت على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، من أهمها فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، وفيتامينات مجموعة B، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف الغذائية كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسب لمن يتبعون حمية غذائية صحية.

فوائد ورق اللفت

فوائد ورق اللفت

وأضافت مرام، أن من فوائد ورق اللفت:-

يساهم ورق اللفت في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء.

مصدر ممتاز لفيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويساعد فيتامين K على تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصا لدى كبار السن والنساء.

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في ورق اللفت على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة القولون، وتقليل الانتفاخ والغازات، كما تسهم الألياف في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات أطول.

يساعد ورق اللفت في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، وتحسين الدورة الدموية، كما تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

ورق اللفت خيار صحي لمرضى السكري لأنه منخفض المؤشر الجلايسيمي

غني بالألياف التي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الإنسولين عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

غني بالألياف التي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الإنسولين عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن. يساعد ورق اللفت المرأة على تقليل أعراض فقر الدم لاحتوائه على الحديد، ودعم صحة الحمل بفضل حمض الفوليك، وتحسين التوازن الهرموني، وتقوية الشعر والأظافر.

تساهم الفيتامينات ومضادات الأكسدة في ورق اللفت في تحسين نضارة البشرة، وتأخير ظهور التجاعيد، ومكافحة حب الشباب، وتقوية بصيلات الشعر والحد من التساقط.

ورق اللفت مثالي للدايت لأنه قليل السعرات الحرارية، وغني بالألياف

يزيد الإحساس بالامتلاء، ويساعد على حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.