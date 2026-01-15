فوائد تناول الزنجبيل في الشتاء وأهميته لعلاج نزلات البرد

18 حجم الخط

فوائد الزنجبيل في الشتاء، الزنجبيل من أقدم الأعشاب الطبية المستخدمة عبر العصور، ويزداد الاهتمام به بشكل خاص في فصل الشتاء حيث تكثر نزلات البرد والإنفلونزا والتقلبات الجوية.

ويتميز بطعمه اللاذع الدافئ ورائحته المميزة، وعادة يقدم مغلى مع العسل أو الليمون أو القرفة أو الشاي، وله عشاق كثيرون، وقيمة غذائية عالية خاصة في تقوية المناعة وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وتقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية، إن الزنجبيل يحتوي على مركبات نشطة مثل الجينجيرول والشوجاول التي تمنحه خصائصه الصحية القوية، وفصل الشتاء يرتبط بانخفاض درجات الحرارة، وضعف المناعة، وزيادة العدوى الفيروسية، وبرودة الأطراف، والزنجبيل يمتلك خصائص مولدة للحرارة والمساعدة على تدفئة الجسم، ومقاومة الفيروسات والبكتيريا، كما يقوي المناعة، ويساعد على طرد البلغم وفتح المجاري التنفسية، لذلك هو من أفضل المشروبات الشتوية الصحية، وليس مجرد مشروب للتدفئة فقط.

فوائد الزنجبيل في الشتاء

وأضافت مرام، أن من فوائد الزنجبيل في الشتاء:

تقوية الجهاز المناعي، والزنجبيل يزيد نشاط الخلايا المناعية ويحفز الجسم على مقاومة الفيروسات، مما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالبرد، وتسريع الشفاء من العدوى الفيروسية، وتخفيف حدة الأعراض عند الإصابة.

يعمل الزنجبيل كعامل مهدئ لالتهاب الحلق، وطارد للبلغم، وموسع للمجاري التنفسية.

شاي الزنجبيل الدافئ يساعد على تهدئة الكحة الجافة والرطبة.

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والاحتقان يساعد على فتح الأنف المسدود، وتخفيف صداع الجيوب الأنفية، وتقليل إفرازات الأنف.

محاربة الفيروسات والبكتيريا، حيث تحتوي جذور الزنجبيل على مركبات طبيعية توقف نمو بعض الفيروسات المسببة لنزلات البرد، وهو ما يجعله خيار طبيعي مساعد بجانب العلاج الطبي.

الزنجبيل يزيد تدفق الدم إلى الأطراف: وبالتالي يشعر بالدفء، ويخفف برودة اليدين والقدمين، وينشط الجسم في الطقس البارد.

