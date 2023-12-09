السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد اللفت، يعزز المناعة ويحافظ على الوزن

فوائد اللفت، فيتو
فوائد اللفت، فيتو

فوائد اللفت، للصحة عديدة، فهو نبات غني بالعناصر الغذائية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف، ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول اللفت بشكل منتظم، وتضمينه في النظام الغذائي، للإستفادة منه بشكل أكبر.



فوائد اللفت للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد اللفت للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

خصائص مكافحة السرطان:
يحتوي اللفت على مركبات نباتية تسمى الجلوكوزينات، والتي لها خصائص مضادة للسرطان. وقد أظهرت الدراسات أن تناول اللفت قد يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والثدي والبروستاتا.

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يساعدك في الحفاظ على وزن صحي:
يحتوي اللفت على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى عالي من الألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه. الألياف تساعد على الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية.

 

يعزز المناعة:
يحتوي اللفت على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة. يساعد فيتامين سي الجسم على محاربة العدوى.

 

جيد للقلب:
يحتوي اللفت على النترات الغذائية، والتي قد تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية القلب من التلف.

 

طريقة عمل اللفت المخلل، بطريقة احترافية 

اللفت المخلل

طريقة عمل اللفت المخلل، من أكثر طرق تناول اللفت شهرة، واللفت المخلل من أنواع المخلل التي يفضلها الجميع، كما أن الكثير من ستات البيوت، تشكو من عدم قدرتها على عمله زي الجاهز
لكننا في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل اللفت المخلل، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، زي الجاهز، وطعمه ألذ.

 

المكونات

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة
حبة من البنجر
2 ثمرة فلفل احمر حار
2 لتر من الماء
نصف كوب من الخل
4 ملاعق كبيرة من الملح

طريقة عمل مخلل اللفت:

في البداية، لابد أن نجيد شراء اللفت الجيد، فلابد أن نختار اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل، أن يكون أحمر اللون.
نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، وكلما كان حجم اللفت صغيرا يكون أفضل وسهل في الاكل.
من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع خطوة أو سر من أسرار الشيف فاطمة ابو حاتي في تخليل اللفت، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة فيه.
وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح، وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر حبة فيه.
نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.
نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.
نضيف لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.
نضع 6 ملاعق من الملح، على 6 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما.
في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.
لابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.

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