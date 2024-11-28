فوائد اللفت، لصحة القلب والعظام والحماية من السرطان

فوائد اللفت، للصحة قد لا يدركها الكثيرون، فهو واحد من الخضراوات الجذرية التي ترتبط بالتخليل فقط، فالجميع لا يعلم عن اللفت إلا أنه مخلل، في حين أن قيمته الغذائية عالية، ومفيد للصحة.



أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن اللفت ينتمي إلى عائلة الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب، ويعرف بفوائده الصحية المتعددة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.



أهم فوائد اللفت لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مها، فوائد اللفت وأهميته في تعزيز الصحة العامة.

فوائد اللفت

القيمة الغذائية للفت

يعتبر اللفت مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، فهو يحتوي على:



فيتامين سي: مضاد قوي للأكسدة يعزز المناعة ويحمي الجسم من الالتهابات.

الألياف الغذائية: تسهم في تحسين الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

الكالسيوم: ضروري لصحة العظام والأسنان.

فيتامين K: يعزز صحة العظام ويلعب دورًا هامًا في تخثر الدم.

مضادات الأكسدة: مثل الجلوكوسينولات، التي تُعرف بخصائصها الوقائية ضد بعض الأمراض.

فوائد اللفت الصحية



1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعتبر اللفت من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي تسهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أن استهلاك الألياف يساعد في تعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالقولون العصبي والتهابات الجهاز الهضمي.

2. تعزيز صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في اللفت يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق تقليل تأثير الصوديوم في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللفت على مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

3. دعم الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، يساعد اللفت في تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات. فيتامين سي أيضًا يحفز إنتاج الكولاجين، مما يدعم صحة البشرة ويعزز التئام الجروح.

4. المساهمة في الوقاية من السرطان

تحتوي الخضروات الصليبية، بما في ذلك اللفت، على مركبات الجلوكوسينولات التي تتحول إلى مركبات نشطة تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

5. تعزيز صحة العظام والأسنان

الكالسيوم وفيتامين K الموجودان في اللفت ضروريان للحفاظ على عظام قوية وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن هذه العناصر الغذائية تساعد في تقوية الأسنان وتعزيز صحتها.

6. المساعدة في إنقاص الوزن

اللفت منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى من الألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في التحكم بوزنهم. الألياف تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية خلال اليوم.

7. تحسين صحة البشرة والشعر

بفضل فيتامين سي ومضادات الأكسدة، يساعد اللفت في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة ويعزز إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة شابة ونضرة. كما أن المعادن والفيتامينات في اللفت تدعم نمو الشعر الصحي وتقوي بصيلاته.

8. تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد اللفت في تحسين استجابة الجسم للأنسولين بفضل محتواه من الألياف والمركبات النباتية. هذا يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم.

محاذير تناول اللفت

على الرغم من فوائده العديدة، هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها عند تناول اللفت:

مشاكل الغدة الدرقية: يحتوي اللفت على مركبات قد تؤثر على امتصاص اليود، مما قد يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية.

الحساسية: قد يكون لبعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه اللفت.

التناول المفرط: الإفراط في تناول اللفت قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات.

طريقة عمل اللفت المخلل، بطريقة احترافية ألذ من الجاهز



مخلل اللفت



طريقة عمل اللفت المخلل، من أصناف المخلل التي تحاول تعلم طريقته كل ست بيت، لأنه من أنواع المخلل التي يفضلها الجميع، كما أن الكثير من ستات البيوت، تشكو من عدم قدرتها على عمله زي الجاهز

لكننا في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل اللفت المخلل، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، زي الجاهز، وطعمه ألذ.



المكونات

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة

حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل احمر حار

2 لتر من الماء

نصف كوب من الخل

4 ملاعق كبيرة من الملح



طريقة عمل مخلل اللفت:

في البداية، لابد أن نجيد شراء اللفت الجيد، فلابد أن نختار اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل، أن يكون أحمر اللون.

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، وكلما كان حجم اللفت صغيرا يكون أفضل وسهل في الاكل.

من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع خطوة أو سر من أسرار الشيف فاطمة ابو حاتي في تخليل اللفت، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة فيه.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح، وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر حبة فيه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 6 ملاعق من الملح، على 6 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما.

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

لابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.



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