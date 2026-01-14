الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الامتحانات

الأوميجا 3، فيتو
الأوميجا 3، فيتو
18 حجم الخط

الأوميجا 3 من أكثر الأحماض الدهنية فائدة لصحة المخ والتركيز، ويزداد الاهتمام بها بشكل خاص لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات لما لها من دور مثبت في دعم الذاكرة والانتباه وتقليل التوتر.

وتهتم الأمهات كثيرا بتقديم مصادر الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الامتحانات، حفاظا على تركيزهم، ومن أهم مصادرها الإسكان الزيتية والبذور والمكسرات.

 

فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الإمتحانات 

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الأوميجا 3 هي مجموعة من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، ويجب الحصول عليها من الغذاء أو المكملات، ومن فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء الامتحانات:

  • تحسين الذاكرة والقدرة على الحفظ، لأنها تدخل في تركيب أغشية خلايا المخ، مما يساعد على تعزيز نقل الإشارات العصبية، وتسريع عملية استرجاع المعلومات، وتقوية الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وهذا مهم أثناء مراجعة الدروس وحفظ المعلومات.
فوائد الأوميجا 3 للطلاب 
فوائد الأوميجا 3 للطلاب 
  • زيادة التركيز والانتباه، وخلال المذاكرة الطويلة قد يعاني الطالب من شرود الذهن وضعف التركيز، والأوميجا 3 تساعد على تحسين الانتباه المستمر، وتقليل التشتت الذهني، ورفع كفاءة الأداء العقلي في المسائل الصعبة
  • تقليل التوتر والقلق قبل الامتحانات، لأنها تقلل إفراز هرمونات التوتر، وترفع مستوى هرمون السعادة (السيروتونين)، وتساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء، وهذا ينعكس إيجابا على الأداء في لجان الامتحان.
  • تحسين جودة النوم، والنوم الجيد قبل الامتحان ضروري لترسيخ المعلومات في الدماغ، والأوميجا 3 تساهم في علاج الأرق الخفيف، وتحسين عمق النوم، وتقليل الاستيقاظ المتكرر، وبالتالي يستيقظ الطالب نشيط وذهنه صافي.
  • دعم صحة العين وتقوية النظر، والمذاكرة لفترات طويلة أمام الكتب أو الشاشات ترهق العين، أما الأوميجا 3 ترطب العين وتقلل الجفاف، وتحمي شبكية العين، وتقلل الإجهاد البصري، وهذا يساعد الطالب على القراءة لفترات أطول براحة أكبر.
  • تنشيط الدورة الدموية للمخ، حيث تعمل الأوميجا 3 على تحسين تدفق الدم للمخ، ورفع نسبة الأكسجين المغذي للخلايا، ودعم سرعة التفكير واتخاذ القرار، وهو عامل مهم جدا في حل الامتحانات التي تعتمد على الذكاء والسرعة.
txt

فوائد الزبادي اليوناني يحمي من أمراض القلب وينظم السكر بالدم

txt

فوائد الفواكه الشتوية ودورها في تقليل التوتر العصبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوميجا 3 فوائد الاوميجا 3 فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الإمتحانات صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

فوائد الجوافة فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الخضراوات الورقية وتأثيرها على صحة الدم والمناعة

ينظم الهضم ويحمي من أمراض القلب وينقص الوزن أبرز فوائد حليب اللوز

مكون من 5 أصناف من الخضراوات، فوائد طبق السلطة الشتوية لصحتك
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

تيموثي بوسفيلد يسلم نفسه لـ الشرطة الأمريكية بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية