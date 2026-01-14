فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الامتحانات

18 حجم الخط

الأوميجا 3 من أكثر الأحماض الدهنية فائدة لصحة المخ والتركيز، ويزداد الاهتمام بها بشكل خاص لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات لما لها من دور مثبت في دعم الذاكرة والانتباه وتقليل التوتر.

وتهتم الأمهات كثيرا بتقديم مصادر الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الامتحانات، حفاظا على تركيزهم، ومن أهم مصادرها الإسكان الزيتية والبذور والمكسرات.

فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الإمتحانات

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الأوميجا 3 هي مجموعة من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، ويجب الحصول عليها من الغذاء أو المكملات، ومن فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء الامتحانات:

تحسين الذاكرة والقدرة على الحفظ، لأنها تدخل في تركيب أغشية خلايا المخ، مما يساعد على تعزيز نقل الإشارات العصبية، وتسريع عملية استرجاع المعلومات، وتقوية الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وهذا مهم أثناء مراجعة الدروس وحفظ المعلومات.

فوائد الأوميجا 3 للطلاب

زيادة التركيز والانتباه، وخلال المذاكرة الطويلة قد يعاني الطالب من شرود الذهن وضعف التركيز، والأوميجا 3 تساعد على تحسين الانتباه المستمر، وتقليل التشتت الذهني، ورفع كفاءة الأداء العقلي في المسائل الصعبة

تقليل التوتر والقلق قبل الامتحانات، لأنها تقلل إفراز هرمونات التوتر، وترفع مستوى هرمون السعادة (السيروتونين)، وتساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء، وهذا ينعكس إيجابا على الأداء في لجان الامتحان.

تحسين جودة النوم، والنوم الجيد قبل الامتحان ضروري لترسيخ المعلومات في الدماغ، والأوميجا 3 تساهم في علاج الأرق الخفيف، وتحسين عمق النوم، وتقليل الاستيقاظ المتكرر، وبالتالي يستيقظ الطالب نشيط وذهنه صافي.

دعم صحة العين وتقوية النظر، والمذاكرة لفترات طويلة أمام الكتب أو الشاشات ترهق العين، أما الأوميجا 3 ترطب العين وتقلل الجفاف، وتحمي شبكية العين، وتقلل الإجهاد البصري، وهذا يساعد الطالب على القراءة لفترات أطول براحة أكبر.

تنشيط الدورة الدموية للمخ، حيث تعمل الأوميجا 3 على تحسين تدفق الدم للمخ، ورفع نسبة الأكسجين المغذي للخلايا، ودعم سرعة التفكير واتخاذ القرار، وهو عامل مهم جدا في حل الامتحانات التي تعتمد على الذكاء والسرعة.

