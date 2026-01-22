الخميس 22 يناير 2026
الموز مهم لطفلك الرضيع ولكن بكميات محدودة

الموز من الفاكهة الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم فهو معشوق الجماهير خاصة الصغار لنكهته المميزة التى لا تقاوم.

والموز قيمة غذائية عالية لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم وفيتامين أ، وبالتالى هو مهم لصحة الأطفال.

أهمية الموز للطفل الرضيع 

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الموز فاكهة لذيذة ومغذية للصغار كثيرا، فهو يمدهم بطاقة سريعة ولطيف على معدتهم وسهل البلع والهضم، لذا بعد غذاء مثالى للرضع.

السن المناسب لتقديم الموز لطفلك الرضيع 

وأضاف عصام، أن الموز يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وبالتالى مفيد لعضلة القلب، لذا يجب تقديمه للصغار بدءا من إتمامه عمر 4 شهور حيث يقدم مهروس، ومع الوقت يقدم قطع، ولكن دون إفراط، كما أنه فى حالة إصابة الطفل بحساسية من الموز ممنوع تماما تقديم الموز له لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

فوائد الموز 

فوائد الموز الصحية

  • الموز يحتوي على كربوهيدرات طبيعية وسكريات صحية تمد الجسم بالطاقة بسرعة، لذلك يعد مهم قبل أو بعد التمرين.
  • غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على توازن السوائل في الجسم وتقليل تأثير الصوديوم، مما يساهم في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.
  • يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تقلل الكوليسترول الضار وتحمي الشرايين.
  • الموز غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، كما يهدئ المعدة ويقلل الحموضة.
  • يحتوي على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.
  • يساعد على تقليل أعراض الدورة الشهرية بفضل احتوائه على فيتامين B6.
  • يخفف من التوتر وتقلبات المزاج.
  • يساهم في تقوية العظام خاصة عند تناوله بانتظام.
  • يعزز النمو الصحي لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن.
  • سهل الهضم ومناسب للأطفال في مراحل النمو المختلفة.
  • يساعد على تحسين التركيز والذاكرة.
  • يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة لاحتوائه على الألياف.
  • يقلل الرغبة في تناول الحلويات.
  • يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال.
خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

طرق التعامل مع طفلك مريض الحساسية فى أتربة الجو

