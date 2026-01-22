الخميس 22 يناير 2026
محافظات

أولياء الأمور يشتكون من الغش الجماعي في امتحانات الإعدادية، وتعليم الشرقية ترد

ختام امتحانات الشهادة
ختام امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو
ختام امتحانات الشهادة الاعدادية 2026، شكا بعض أولياء الأمور بمحافظة الشرقية من وقوع حالات غش جماعي في امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدين أن بعض اللجان شهدت تجاوزات تهدد نزاهة الامتحانات وتظلم الطلاب والطالبات المجتهدين الذين يلتزمون بالقوانين.

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية للفترة الأولى بالشهادة الإعدادية

رد تعليم الشرقية 
وفي رد رسمي، نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم ما أُثير حول تسريب أو غش جماعي، موضحًا أن جميع اللجان تخضع لرقابة صارمة. 

ضبط عدد من وقائع الغش الفردية خلال الأيام الماضية 

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من وقائع الغش الفردية خلال الأيام الماضية، وتحويل مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى استبعاد بعض المراقبين المخالفين لأدوارهم.

الحرص على توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة لجميع الطلاب

وأكدت المديرية حرصها على توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة لجميع الطلاب، مع متابعة دقيقة لضمان سير الامتحانات وفق الضوابط الرسمية، مشددة على أن الغش يُعد ظلمًا للطلاب المجتهدين ويؤثر على حقوقهم.

"اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم. 

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

