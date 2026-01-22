السفير الأمريكي لدى إسرائيل عن ضرب إيران: ترامب سيفي بوعده

18 حجم الخط

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الخميس أن جميع الخيارات بشأن توجيه ضربة لإيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سوف يفى بوعده"، دون إعطاء المزيد من التوضيحات.

هاكابي: الرئيس الأمريكي لا يتردد فى استخدام القوة العسكري

وقال هاكابي، إنه على طهران أخذ تهديدات ترامب على محمل الجدية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يتردد فى استخدام القوة العسكرية، بحسب ما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأضاف هاكابى إلى أن تأجيل أى ضربة محتملة ضد إيران يعود إلى تقييم الوضع الداخلى الإيراني وليس إلى تراجع الموقف الأمريكي.

الاستيطان فى قطاع غزة ليس جزءا من خطة السلام الأمريكية

وحول الاستيطان فى قطاع غزة، قال هاكابي إنه ليس جزءا من خطة السلام الأمريكية ولا يوجد أى بندا أمريكي لإقامة مستوطنات فى شمال القطاع.

سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح قريبا

وفى وقتًا لاحق اليوم أدلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بتصريحات هامة شملت ملفات غزة وإيران، مؤكدًا على توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه قضايا المنطقة.

وأعرب هاكابي بحسب وكالة سوا الفلسطينية اليوم، عن ثقة واشنطن في أن معبر رفح سيُـفـتح مجددًا، مرجحًا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا بهذا الشأن في القريب العاجل. وفيما يخص مستقبل القطاع، أشار السفير إلى تطلعات بلاده لمشاركة الدول المنضمة إلى "مجلس السلام" في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيله.

جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران

وبشأن احتمالية شن هجوم عسكري على إيران، أكد هاكابي أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن الرئيس دونالد ترامب سيفي بالوعود التي قطعها في هذا الصدد، في إشارة إلى تبني سياسة حازمة تجاه الملف الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.