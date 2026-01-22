الخميس 22 يناير 2026
محافظات

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية للفترة الأولى بالشهادة الإعدادية

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك»، بشأن تسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية للفترة الأولى لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

ما جرى تداوله بشأن تسريب الامتحان عارٍ تمامًا من الصحة

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن ما جرى تداوله بشأن تسريب الامتحان عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الصور المنتشرة لا تمت بصلة لأوراق الأسئلة الرسمية.

غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة

وأشار المصدر إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان، لافتًا إلى إحباط عدد من محاولات الغش خلال الأيام الماضية داخل بعض اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أنه تم استبعاد عدد من المراقبين المقصرين، وتحرير محاضر غش للطلاب المتورطين، مع إحالة الوقائع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

استمرار تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان

وشددت مديرية التعليم بالشرقية على استمرار تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وعدم التهاون مع أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، داعية أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم. 

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك

الجريدة الرسمية