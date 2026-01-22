بدء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالشرقية عقب انتهاء اللغة الأجنبية

18 حجم الخط

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية، بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أداء امتحان مادة الهندسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك خلال الفترة الثانية، عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الفترة الأولى، وحصول الطلاب على راحة لمدة نصف ساعة بين الفترتين.

انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحان في موعده المحدد

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحان في موعده المحدد، مشيرًا إلى أن أوراق الأسئلة تم توزيعها دون تأخير، مع عدم رصد أي شكاوى تتعلق بسير العملية الامتحانية حتى الآن.

بـ "اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

