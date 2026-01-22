الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالشرقية عقب انتهاء اللغة الأجنبية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو
18 حجم الخط

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية، بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أداء امتحان مادة الهندسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك خلال الفترة الثانية، عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الفترة الأولى، وحصول الطلاب على راحة لمدة نصف ساعة بين الفترتين. 

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية للفترة الأولى بالشهادة الإعدادية

انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحان في موعده المحدد

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحان في موعده المحدد، مشيرًا إلى أن أوراق الأسئلة تم توزيعها دون تأخير، مع عدم رصد أي شكاوى تتعلق بسير العملية الامتحانية حتى الآن. 

بـ "اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم. 

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية بالشرقية الفصل الدراسي الاول ,الصف الثالث الاعدادي تعليم الشرقية وزارة التربية والتعليم موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص بالفيوم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى 25 يناير

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالألعاب النارية في الوايلي

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقام النبي إلياس بالضفة الغربية

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 52 مليون جنيه

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في الجبر والكمبيوتر

أبرزها الترسانة والقناة، 6 مباريات بالجولة الـ20 بدوري المحترفين

ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل السابق في حادث سير بالبحيرة

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية