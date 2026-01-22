الخميس 22 يناير 2026
قطع المياه 10 ساعات عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026. 

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

