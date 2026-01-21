تحفظ ييس توروب على صفقة بلعمري وكواليس ورحيل داري

18 حجم الخط

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس انضمام اللاعب المغربي يوسف بلعمري للنادي الأهلي، مؤكدًا وصوله إلى القاهرة اليوم تمهيدًا لقيده رسميًا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إن هذه الخطوة تأتي بعد حسم رحيل المدافع المغربي أشرف داري عن صفوف الفريق.

وأكد شوبير أن أشرف داري اتفق بالأمس مع إدارة الأهلي على الرحيل، ولو على سبيل الإعارة، إلى أحد الدوريات الأوروبية، وأن النادي سيتحمل جزءًا من راتبه.

وشدد أن الدافع الرئيسي لرحيل داري هو رغبته في المشاركة بانتظام لضمان مكانه في قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم القادمة.

ونقل شوبير عن اللاعب تأكيده للمسؤولين أنه سيكون أساسيًا مع منتخب بلاده، نافيًا أن تكون إصاباته مزمنة، حيث يرى أن ما تعرض له كان مجرد إصابات متفرقة.

فيما كشف شوبير عن أن المدير الفني ييس توروب كان لديه تحفظات على صفقة يوسف بلعمري، حيث كان يرى أن الفريق بحاجة للاعب بمواصفات أعلى في هذا المركز.

لكن إدارة النادي الأهلي تدخلت وأكدت قناعتها التامة باللاعب وبأنه سيفيد الفريق، وهو ما احترمه توروب قائلًا: “طالما هو اختياركم وأنتم مقتنعون به، فالملعب هو الفيصل. لكن لن يشارك أي لاعب إلا إذا كنت أراه جاهزًا بنسبة 100%”.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

