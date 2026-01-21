الأربعاء 21 يناير 2026
بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

وصلت بعثة فريق  يانج أفريكانز التنزاني للقاهرة، منذ قليل، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع النادي الأهلي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق التنزاني عبر صفحتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس.

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 
موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يتعادل في ضيافة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

الجمعة  الموافق 23 يناير الجاري: موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

الجريدة الرسمية