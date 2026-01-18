مدرب نيجيريا: الفوز على منتخب مصر أنقذني من الاعتزال

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تحدث إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مباراته أمام منتخب مصر على تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وقال إيريك شيل، أنه كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق، باعتزال التدريب تماما حال الخسارة أمام منتخب مصر في مباراة المركز الثالث، وأن الأمر كان وشيكا لولا تحقيق الفوز.

وحقق منتخب نيجيريا فوزا صعبا على منتخب مصر بنتيجة (4-2) في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وأكد “شيل” في تصريحات صحفية: “لا أدرى إن كان من الجيد التحدث عن ذلك الأمر أم لا، ولكنني سأفعل، كان من الصعب الاستمرار في مهنة المدرب، لو لم نحصل على المركز الثالث أمام منتخب مصر”.

وأوضح: “لعبت أول بطولة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مالي وخسرنا في الدور ربع النهائي رغم أننا كنا أفضل من يلعب الكرة، والآن في هذه النسخة كنا الأفضل أيضا على المستوى الفني والبدني وخسرنا مجددا في الدور قبل النهائي، وبالتالي كان من الصعب الاستمرار في مهنة المدرب”.

وأكمل: “اللاعبون قدموا لي أفضل هدية من خلال الفوز على منتخب مصر وحصد المركز الثالث، لقد وعدت أمي وأبي بالعودة بالكأس، والآن أنا أعتذر لهم”.

