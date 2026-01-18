الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب نيجيريا: الفوز على منتخب مصر أنقذني من الاعتزال

إيريك شيل، فيتو
إيريك شيل، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تحدث إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مباراته أمام منتخب مصر على تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وقال إيريك شيل، أنه كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق، باعتزال التدريب تماما حال الخسارة أمام منتخب مصر في مباراة المركز الثالث، وأن الأمر كان وشيكا لولا تحقيق الفوز.

فوز بركلات الترجيح

وحقق منتخب نيجيريا فوزا صعبا على منتخب مصر بنتيجة (4-2) في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وأكد “شيل” في تصريحات صحفية: “لا أدرى إن كان من الجيد التحدث عن ذلك الأمر أم لا، ولكنني سأفعل، كان من الصعب الاستمرار في مهنة المدرب، لو لم نحصل على المركز الثالث أمام منتخب مصر”.

وأوضح: “لعبت أول بطولة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مالي وخسرنا في الدور ربع النهائي رغم أننا كنا أفضل من يلعب الكرة، والآن في هذه النسخة كنا الأفضل أيضا على المستوى الفني والبدني وخسرنا مجددا في الدور قبل النهائي، وبالتالي كان من الصعب الاستمرار في مهنة المدرب”.

أفضل هدية

وأكمل: “اللاعبون قدموا لي أفضل هدية من خلال الفوز على منتخب مصر وحصد المركز الثالث، لقد وعدت أمي وأبي بالعودة بالكأس، والآن أنا أعتذر لهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا منتخب نيجيريا إيريك شيل منتخب مصر منتخب مص

مواد متعلقة

أمم أفريقيا، موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كان 2025

بالأرقام، مواجهة خاصة بين ماني وبونو في نهائي أمم إفريقيا

أمم أفريقيا، تشكيل السنغال المتوقع أمام المغرب في نهائي الكان

صراع الأفضل يشعل نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية