الأهلي يستعد لـ مشواره الأفريقي أمام يانج أفريكانز.. السعة الكاملة ببرج العرب.. الشناوي أم شوبير؟ "توروب" يحسم حارس الفريق الأساسي.. وموقف صفقات الأحمر من اللقاء

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشناوي أساسيا وصفقات الأهلي خارج مباراة يانج افريكانز

فيما قرر ييس توروب الدفع بـ محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في المباراة المرتقبة أمام يانج أفريكانز، خاصة مع الأقاويل التي تؤكد أن المدرب الدنماركي يفكر في مصطفى شوبير لحراسة المرمى.

وكان النادي الأهلي أنهى اتفاقه للتعاقد مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر الرجاء المغربي، والأمر نفسه مع كريم عثمان أوتاكا، مهاجم سيراميكا كليوباترا، وضم عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي.

وباتت صفقات الأهلي الجديدة، خارج مواجهة يوم الجمعة المقبل، بسبب عدم جاهزيتهم الفنية والذهنية للمباراة؛ إذ يصل بلعمري القاهرة اليوم الأربعاء، قادما من المغرب، بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأكد المصدر، أن مروان عثمان أوتاكا سيكون من الصعب مشاركته في مباراة يانج أفريكانز، يوم الجمعة المقبل، لعدم انسجامه بشكل كبير مع الفريق، والأقرب أن يعتمد ييس توروب على العناصر الأساسية في المباراة.

كما سيغيب عمرو الجزار، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وما زال يخضع للعلاج خلال الفترة الحالية، وبالتالي يبتعد تماما عن المشاركة في موقعة يانج أفريكانز.

وبدأ الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي، ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.

وتُعد مباراة يانج أفريكانز أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا.

على صعيد متصل، تلقى مسئولو الأهلي تأكيدات بنقل مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز ببطولة أفريقيا من استاد القاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بسبب أعمال الصيانة فى استاد القاهرة.

محمد الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

فيما استقر مسئولو الأهلي على تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

السعة الكاملة لمباراة يانج أفريكانز

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، المُقرر لها السادسة مساء الجمعة على ملعب برج العرب.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز على شبيبة القبائل الجزائري بالقاهرة 4-1 ثم تعادل 1-1 مع الجيش الملكي المغربي بملعب الأخير، وسيلعب مع يانج أفريكانز بالقاهرة فى الجولة الثالثة على أن يلعب مع يانج أفريكانز بتنزانيا في الجولة الرابعة والتي حددها الكاف في الثالثة عصر يوم 31 يناير الجاري.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة الموافق 23 يناير الجاري: موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

