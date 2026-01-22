طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي من الأطباق العالمية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي الناعم، وهو طبق مثالي لوجبة غداء أو عشاء فاخرة وسهلة في الوقت نفسه.

ويعتمد هذا الطبق على صدور الدجاج الطرية مع المشروم الطازج وصوص كريمي شهي يقدم غالبا مع الأرز الأبيض أو المكرونة أو البطاطس المهروسة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي.

مكونات عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي:-

½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

250 جرام مشروم طازج مقطع شرائح

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت

كوب كريمة طهي

½ كوب مرق دجاج

1 ملعقة كبيرة دقيق

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

رشة بابريكا

رشة جوزة الطيب اختياري

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة صوص ورشستر

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي:-

يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا ويترك جانبا لمدة 10 دقائق.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، يسخن الزيت مع ملعقة من الزبدة.

يضاف الدجاج ويشوح سريعا حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي خفيف، ثم يرفع من المقلاة ويترك جانبا.

في نفس المقلاة تضاف باقي كمية الزبدة.

يضاف البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويصبح شفاف.

يضاف الثوم ويقلب ثوانى قليلة حتى تظهر رائحته.

يضاف المشروم ويقلب جيدا حتى يذبل ويخرج ماؤه ثم يتشرب النكهة.

يرش الدقيق فوق خليط المشروم ويقلب لمدة دقيقة للتخلص من طعم الدقيق النيئ.

يضاف مرق الدجاج تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتكون صوص ناعم.

تضاف كريمة الطهي مع التقليب حتى يمتزج الخليط جيدا.

يتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والمستردة وصوص الورشستر (إن استخدمت).

يعاد الدجاج المشوح إلى المقلاة.

تخفض النار ويترك الخليط يغلي غليان خفيف لمدة 5– إلى 10 دقائق حتى ينضج الدجاج تماما ويتكاثف الصوص.

يعدل الملح والفلفل حسب الرغبة.

يقدم استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي ساخن مع الأرز الأبيض المفلفل والمكرونة المسلوقة، والبطاطس المهروسة، أو الخبز المحمص لتغميس الصوص، ويزين بالبقدونس المفروم لمظهر شهي ونكهة منعشة.

لنجاح استراجانوف الدجاج، يفضل تقطيع الدجاج شرائح رفيعة لضمان سرعة النضج والطراوة.

لا تكثري من طهي الدجاج حتى لا يصبح جاف.

استخدمي مشروم طازج للحصول على نكهة أقوى وقوام أفضل.

يمكن استبدال كريمة الطهي بكريمة خفيفة أو كريمة طبخ قليلة الدسم حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.