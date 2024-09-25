الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل برجر الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة

برجر الدجاج
برجر الدجاج

طريقة عمل برجر الدجاج، برجر الدجاج من أنواع البرجر الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وله شهرة واسعة على مستوى العالم.

وطريقة عمل برجر الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة ولضمان سلامتهم.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل برجر الدجاج.

 

مكونات عمل برجر الدجاج:-

كيلو  صدور دجاج مخلي

2 كوب توست مفروم ناعم أو قلب العيش الفينو (يجفف ثم يطحن) 

نصف كوب صغير لبن

ملعقة كبيرة من كل من

ملح

فلفل

بابريكا

بصل بودر

زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة سماق 

لعمل الصوص

نصف كوب مايونيز 

ربع كوب ساور كريم 

ملعقتين كبيرتين زبادي 

ملعقة كبيرة كاتشب 

فص ثوم مهروس

ملح

فلفل

ملعقة كبيرة خيار مخلل 

طريقة عمل برجر الدجاج:-

  • نضع في الكبة الفراخ ثم نضيف جزء من التوست واخلطيهم جيدا مع التوابل وزيت الزيتون.
  • ثم يشكل علي شكل دوائر ويغطي بالتوست المطحون، ثم يغلف بالبلاستيك ويوضع في الفريزر ويخرج عند الاستخدام.
  • يمكن عمله مقلي أو علي الشواية أو علي الفحم.
  • عند التقديم نحضر الصوص حيث نقلب مكوناته معا ونضعها فى الخبز الكايزر مع شرائح الخس والطماطم والخيار المخلل.
برجر الدجاج 

ولعمل برجر اللحم

مكونات عمل برجر اللحم:-

نصف كيلو لحم أحمر مفروم.
كوب فول صويا.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات برجر.
بصل بودر.
ثوم بودر.
رشة قرفة.
رشة كربوناتو أو بيكينج بودر.
رشة بقسماط.

طريقة عمل برجر اللحم:

- ننقع فول الصويا فى الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.

- نصفى فول الصويا من الماء جيدًا.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدًا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدًا.

- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدًا.

- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكيزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.

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