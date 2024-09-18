طريقة عمل كفتة الدجاج بالشوفان والكريمة، سهلة ولذيذة
طريقة عمل كفتة الدجاج، كفتة الدجاج من أنواع الكفتة اللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة.
وطريقة عمل كفتة الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل كفتة الدجاج بالشوفان والكريمة.
مكونات عمل كفتة الدجاج بالشوفان والكريمة:-
دجاج مفروم
2 ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملعقة كبيرة كاتشب
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة هريسة
ملح
فلفل أسود
بهارات الدجاج
3 ملاعق كبيرة شوفان مطحون
بيضة
فلفل أخصر رومي مفروم
بصل مفروم
ثوم مفروم
الحشو:
جبنة كريمي
طريقة عمل كفتة الدجاج بالشوفان والكريمة:-
- نقوم بفرم الدجاج جيدا.
- ثم في بولة نقوم بخلطها مع بهارات دجاج وكاتشب ومستردة وخل
و هريسة وملح وفلفل مع الثوم والبصل المفروم والفلفل الرومي والشوفان والبيضة ونقلب جيدا.
- ثم نشكلها علي شكل كرات ونحشوها بالجبن ونضعها في صينية الفرن لمدة ٣٠ دقيقة أو شوي علي الحريل وتقدم بعدها.
ولعمل الفراخ المشوية
مكونات عمل الفراخ المشوية:-
فرخة مقطعة 8 قطع
التتبيلة
كوب زبادي
عصير ليمون
بابريكا
بصل مفروم
فص ثوم مفروم
ملح
فلفل اسود
بهارات فراخ
بهارات فراخ مشوية
ملعقة عسل اسود
طريقة عمل الفراخ المشوية:-
- نحضر الفراخ ونغسلها جيدا ثم ننقعها فى محلول به ماء وملح وسكر وزنجبيل وقرفة وفلفل أسود وخل ودقيق، ونتركها لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها
- ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا، ثم ننقع الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل.
- ثم ننشل الفراخ من التتبيلة ونضعها على الشواية أو الجريل مع تقليبها من حين لآخر حتى تماما النضج، ويمكن وضعها في صينية وإدخالها الفرن حتى تمام النضج بعدها نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق صغير ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونضيف الزيت للفحم ثم نغطى الصينية لمدة ربع ساعة، ثم تقدم الفراخ بعدها.
- ويمكن أيضا وضع الفراخ فى ميس حرارى وخدخلها الفرن حتى تمام النضج.
- وتقدم الفراخ المشوية ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز أو الأرز حسب الرغبة.
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