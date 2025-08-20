طريقة عمل الناجتس، أكلة مميزة وتوفر في الميزانية

طريقة عمل الناجتس، في البيت، من الأكلات التي توفر في الميزانية، والناجتس هو قطع صغيرة من الدجاج المفروم أو المخلوط مع مكونات أخرى، يتم تغطيتها بطبقة من البقسماط (الخبز المطحون) أو الكورن فليكس، ثم تُقلى أو تُخبز حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.



انتشر هذا الطبق أولًا في المطاعم الأمريكية كسناك سريع، ثم غزا مطاعم الوجبات السريعة وأصبح جزءًا أساسيًا من قوائم الطعام العالمية.



ومع مرور الوقت، بدأت الأمهات وربات البيوت في تحضيره بالمنزل لتوفير بديل صحي وأرخص من الجاهز.



المكونات الأساسية لعمل الناجتس

لتحضير ناجتس دجاج منزلي يكفي لأسرة مكونة من 4 أشخاص، نحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة جيدًا.

بصلة صغيرة مفرومة أو مبشورة ناعمًا.

فص ثوم مهروس.

بيضة واحدة.

نصف كوب من البقسماط الناعم (يمكن استبداله بالكورن فليكس المطحون لقرمشة أقوى).

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا لزيادة التماسك.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (أو حسب الرغبة).

رشة بهارات دجاج أو زعتر مجفف لإضافة نكهة مميزة.

زيت نباتي للقلي، أو رذاذ زيت إذا كان سيتم الخبز في الفرن أو المقلاة الهوائية.

طريقة عمل الناجتس

خطوات تحضير الناجتس

تحضير الخليط الأساسي:

في وعاء عميق، نضع الدجاج المفروم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا والبهارات. نضيف البيضة والنشا ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس وتشكل عجينة لينة يمكن تشكيلها بسهولة.

تشكيل الناجتس:

باستخدام اليدين المبللتين بالقليل من الماء، نأخذ جزءًا صغيرًا من الخليط ونشكله على هيئة أقراص أو أصابع صغيرة. يمكن استخدام قوالب لتوحيد الشكل خاصة للأطفال.

التغليف بالبقسماط:

نمرر كل قطعة أولًا في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وأخيرًا في البقسماط أو الكورن فليكس المطحون. هذه الخطوة تمنح الناجتس قرمشة لذيذة عند الطهي.

الطهي:

القلي التقليدي: تُسخن كمية مناسبة من الزيت في مقلاة عميقة، ثم نقلي قطع الناجتس حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب.

الخبز في الفرن: نرص القطع على صينية مدهونة بالزيت، وندخلها فرن ساخن على درجة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت.

المقلاة الهوائية (Air Fryer): ندهن القطع برذاذ زيت خفيف، ونضعها في المقلاة الهوائية على 180 درجة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

أسرار نجاح الناجتس

طحن الدجاج جيدًا مع المكونات حتى نحصل على خليط متماسك.

تبريد العجينة في الثلاجة نصف ساعة قبل التشكيل لسهولة التحكم.

استخدام البقسماط المقرمش أو الكورن فليكس يعطي طبقة خارجية ذهبية ولذيذة.

تجنب القلي في زيت بارد حتى لا تتفكك القطع.

عند الخبز أو استخدام المقلاة الهوائية، يُفضل رش الناجتس بالزيت ليصبح أكثر قرمشة.

الناجتس البيتي

أفكار صحية لتقديم الناجتس

رغم أن الناجتس يعتبر وجبة شهية، إلا أن البعض يتخوف من سعراته الحرارية العالية. لذا يمكن تعديل الطريقة لجعله صحيًا أكثر:

استبدال القلي بالخبز في الفرن أو الطهي في المقلاة الهوائية.

استخدام دقيق الشوفان المطحون بدلًا من البقسماط التقليدي.

إضافة خضروات مفرومة مثل الجزر المبشور أو الكوسة إلى خليط الدجاج لزيادة القيمة الغذائية.

تقديمه مع صلصات صحية مثل صلصة الزبادي أو صلصة الطماطم الطبيعية بدلًا من المايونيز والكاتشب الصناعي.

صوصات تناسب الناجتس

لإضافة نكهة مميزة، يمكن تقديم الناجتس مع عدة أنواع من الصوصات:

صوص الباربكيو: يعطي طعمًا مدخنًا لذيذًا.

المايونيز مع الثوم: مفضل لدى الكثيرين.

صلصة الزبادي بالخيار: خيار صحي وخفيف.

العسل والخردل: مزيج يجمع بين الحلو والحامض.

