مشروبات تساعد على سد الشهية بشكل طبيعي وآمن

مع تزايد الرغبة في الحفاظ على الوزن الصحي أو خسارته دون اللجوء إلى الأدوية أو المنتجات الصناعية، أصبحت المشروبات الطبيعية واحدة من أهم الأساليب العملية التي تساعد على سد الشهية وتقليل الإقبال على الطعام بشكل آمن.





فالجسم يتفاعل بشكل كبير مع السوائل الدافئة والأعشاب التي تؤثر على مراكز الشبع في الدماغ، وتقلل من الرغبة في تناول الطعام، خاصة خلال الفترات التي تزداد فيها الرغبة في الأكل دون حاجة حقيقية.

أشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن المشروبات الطبيعية تعد أدوات فعّالة تساعدك على سد الشهية بشكل آمن، وتقلل الرغبة في تناول الطعام وتمنحك سيطرة أكبر على وزنك وصحتك.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني أهم المشروبات الفعّالة في كبح الجوع، مع شرح طريقة تأثيرها، وكيفية تناولها للحصول على أفضل نتيجة دون أي أضرار.

الماء… حجر الأساس في التحكم بالشّهية

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الماء هو أقوى مشروب طبيعي لسد الشهية. فالعديد من الدراسات تشير إلى أن شرب كوبين من الماء قبل الوجبات يساعد على تقليل كمية الطعام بنسبة قد تصل إلى 20%.

ويعمل الماء على:

تمديد المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

تقليل الرغبة في تناول السكريات.

تحسين عملية الهضم ومنع الانتفاخ، ما يعطي إحساسًا بالراحة وعدم الحاجة للطعام.

أفضل طريقة لتناوله:

كوبين من الماء قبل الوجبة بـ 15 دقيقة.

شرب الماء دافئًا صباحًا يسهم في ضبط الشهية طوال اليوم.

مشروبات عشبية مفيدة

الشاي الأخضر… مشروب الحرق والشبع معًا

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيشين التي ترفع معدل الحرق وتساعد في تنظيم سكر الدم، وهو ما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة. كما أن الكافيين الطبيعي الموجود فيه ينشط الجهاز العصبي ويعطي إحساسًا بالشبع.

فوائده في سد الشهية:

تقليل الرغبة في تناول الحلويات.

تحسين الطاقة والمزاج، ما يقلل من الأكل العاطفي.

زيادة الإحساس بالامتلاء مع الاستخدام المنتظم.

طريقة التحضير:

كوب شاي أخضر دون سكر، ويمكن إضافة قطرات ليمون لنتيجة أفضل.

القهوة السوداء… المشروب الأقوى في كبح الجوع

تعد القهوة السوداء من أقوى المشروبات التي تقلل الشهية بفضل الكافيين الذي يرفع هرمون الشبع “اللبتين” وينشط العقل ويقلل الرغبة في الأكل.

يفضل تناولها:

بدون سكر

مرة أو مرتين يوميًا

خاصة قبل التمرين أو خلال فترات العمل

لكن يجب تجنب الإفراط؛ لأن الإكثار من القهوة قد يسبب القلق أو الأرق.

مشروب القرفة والليمون… لموازنة سكر الدم وتقليل الجوع

القرفة من الأعشاب التي لها تأثير مباشر على ضبط مستوى السكر في الدم، وبالتالي تمنع ارتفاعًا مفاجئًا يعقبه رغبة شديدة في تناول الطعام.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة قرفة + نصف ليمونة + كوب ماء ساخن.

يُنقع 10 دقائق ويُشرب قبل الوجبات.

الفوائد:

يقلل الشهية

يعزز الحرق

يمنع الأكل العاطفي الناتج عن تقلبات السكر.

الشوفان المذاب في الماء أو اللبن… مشروب يُشبع لساعات

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تتوسع في المعدة وتمنح إحساسًا بالشبع لمدة طويلة.

يمكن تناوله كمشروب خفيف بدلًا من وجبة خفيفة عالية السعرات.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من الشوفان تُنقع في كوب ماء دافئ أو لبن قليل الدسم لمدة 15 دقيقة.

يُشرب قبل وجبة الغداء أو العشاء.

الكمون والليمون… مشروب فعال للهضم وتقليل الرغبة في الأكل

مشروب الكمون من أشهر المشروبات التي تخفف الانتفاخ وتحسن الهضم وتُشعر بالشبع.

الفوائد:

يقلل الغازات التي تعطي شعورًا بالجوع

يساعد في تنظيم الشهية

يثبت مستويات السكر في الدم

طريقة التحضير:

ملعقة كمون + كوب ماء مغلي + شريحة ليمون.

الكركديه الدافئ… يضبط الشهية ويرطب الجسم

الكركديه ليس مجرد مشروب لخفض الضغط، لكنه أيضًا يساعد على تقليل الشهية إذا تم تناوله دافئًا. فهو يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على الاسترخاء وتقليل تناول الطعام الناتج عن التوتر.

الزنجبيل… المشروب المثالي لسد الشهية وتنشيط الحرق

الزنجبيل معروف بقدرته على رفع معدل الأيض، لكنه أيضًا من أقوى المشروبات التي تقلل الشهية، لأنه يحسن الدورة الدموية ويمنع الانتفاخ ويعطي إحساسًا بالشبع.

طريقة التحضير:

زنجبيل طازج مبشور + ماء مغلي

يُشرب صباحًا أو قبل الوجبات

يمكن إضافة ليمون أو نعناع لتهدئة المعدة.

الشاي بالنعناع… مُهدئ للجهاز الهضمي ومُقلل للجوع

النعناع يساعد على إرخاء عضلات المعدة وتخفيف القلق، ما يقلل من eating emotional ويعطي إحساسًا بالشبع.

عصير الخضروات… شبع طويل بدون سعرات عالية

عصير الخضروات مثل:

الخيار

الكرفس

الجزر

البنجر

السبانخ

يعد مشروبًا مشبعًا للغاية بسبب محتواه العالي من الألياف والسوائل، ويُنصح به قبل الوجبات بنصف ساعة.

أفضل أوقات تناول مشروبات سد الشهية

للحصول على أفضل نتيجة، ينصح بتناول هذه المشروبات في الأوقات التالية:

قبل الوجبات بـ 20–30 دقيقة لتهيئة المعدة للشبع.

في الصباح بعد الاستيقاظ لضبط الشهية طوال اليوم.

بين الوجبات لمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

نصائح مهمة لنجاح مشروبات سد الشهية

تجنبي إضافة السكر أو العسل.

اختاري المشروب الأنسب لجسمك ولا تكثري من المشروبات المحتوية على الكافيين.

اعتمدي على الطعام الغني بالألياف بجانب المشروبات.

احرصي على النوم الكافي؛ لأن قلة النوم تزيد الشهية.

مارسي المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.

