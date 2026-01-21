الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

زراعة الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 28 بكرداسة وبني يوسف

ازالة التعديات
ازالة التعديات
واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة تنفيذ حملاتها الميدانية المكبرة لإزالة المخالفات، وذلك ضمن الموجة رقم 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، وبناءً على تعليمات قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
 

إزالة تعديات بكرداسة
 

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة لإزالة معاودة تعديات عبارة عن بوص وتشوينات بنطاق مركز كرداسة، وذلك بحضور المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ورافقه خلال الحملة المهندس كمال حسني مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، والمهندسة وسام صبحي مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، إلى جانب عدد من مسؤولي حماية الأراضي والأجهزة المحلية.
 وأكد المهندس خالد أبو العطا استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية بكافة مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.

استمرار الإزالات ببني يوسف 

وفي إطار متصل، وضمن أعمال الموجة 28، تم إزالة معاودة أعجيزة، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة الشرطية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرار تكثيف الجهود الميدانية والتصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها.

