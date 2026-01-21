نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026، خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي

18 حجم الخط

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026 تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبداية عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات التعليمية.



موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026



وقد ظهرت بالفعل نتيجة أولى ثانوي ببعض المحافظات، إلا أنها لم تُعلن بعد في محافظات أخرى، وأكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2026 سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، ثم اعتمادها رسميًا من الإدارات التعليمية بكل محافظة، حيث تختلف مواعيد ظهور النتيجة من محافظة لأخرى وفقًا لسرعة إنجاز الأعمال.



ومن المتوقع أن تظهر النتيجة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، على أن تكون متاحة للطلاب بالاسم أو رقم الجلوس.



كيفية الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026



ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026 من خلال إحدى الطرق التالية:



التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة (في حال إتاحته)



الحصول على النتيجة من كشوف الإعلانات داخل المدارس



نظام التقييم في الصف الأول الثانوي



ويعتمد نظام تقييم أولى ثانوي على مجموع درجات الامتحان التحريري إلى جانب أعمال السنة، والتي تشمل: الاختبارات الشهرية، التقييمات الأسبوعية، السلوك والمواظبة، الأنشطة التعليمية.

ويهدف هذا النظام إلى قياس مستوى الفهم والاستيعاب وليس الحفظ فقط، بما يتماشى مع خطة تطوير التعليم.



