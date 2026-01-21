الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026، خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
18 حجم الخط
ads

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026 تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبداية عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات التعليمية.
 

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026
 

وقد ظهرت بالفعل نتيجة أولى ثانوي ببعض المحافظات، إلا أنها لم تُعلن بعد في محافظات أخرى، وأكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2026 سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، ثم اعتمادها رسميًا من الإدارات التعليمية بكل محافظة، حيث تختلف مواعيد ظهور النتيجة من محافظة لأخرى وفقًا لسرعة إنجاز الأعمال.
 

ومن المتوقع أن تظهر النتيجة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، على أن تكون متاحة للطلاب بالاسم أو رقم الجلوس.
 

كيفية الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026
 

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2026 من خلال إحدى الطرق التالية:
 

التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب

 

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة (في حال إتاحته)
 

الحصول على النتيجة من كشوف الإعلانات داخل المدارس
 

نظام التقييم في الصف الأول الثانوي
 

ويعتمد نظام تقييم أولى ثانوي على مجموع درجات الامتحان التحريري إلى جانب أعمال السنة، والتي تشمل: الاختبارات الشهرية، التقييمات الأسبوعية، السلوك والمواظبة، الأنشطة التعليمية.

ويهدف هذا النظام إلى قياس مستوى الفهم والاستيعاب وليس الحفظ فقط، بما يتماشى مع خطة تطوير التعليم.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة أولى ثانوي 2026 نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول نتيجة اولي ثانوي بالاسم نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس نتائج أولى ثانوي 2026

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يطمئن هاتفيًا على طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

زراعة الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 28 بكرداسة وبني يوسف

بدء الفصل الدراسي الثاني 7 فبراير، التعليم تكشف مواعيد الدراسة والامتحانات

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية

محور الإخلاص بالجيزة، حل جذري لازدحام الهرم وترسا وفيصل (صور)

تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة، تحذير عاجل لمزارعي الجيزة لتجنب الخسائر

"التعليم" تعيد الاعتبار للفصحى عبر أقدم مسابقة لغوية في مدارس مصر

طلاب إعدادية الجيزة عن امتحان الرياضيات: الجبر سهل والهندسة تحتاج تفكير (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية