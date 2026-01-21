محافظ الجيزة يطمئن هاتفيًا على طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

18 حجم الخط

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اتصالًا هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة المتواجدين بمستشفى 57357، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة انتظام سير الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب سبعة طلاب، حيث أدّوا امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم والتربية الفنية داخل المستشفى، في إطار التنسيق بين محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم لتيسير أداء الامتحانات للطلاب المرضى دون معوقات.

وخلال الاتصال، تحاور محافظ الجيزة مع الطلاب، مشيدًا بروحهم المعنوية العالية وإصرارهم على استكمال الامتحانات رغم الظروف الصحية، ومؤكدًا أن أبناء الجيزة دائمًا نموذج يُحتذى به في العزيمة والتحدي والإرادة، كما حرص على تشجيعهم لبذل أقصى جهدهم لتحقيق أعلى الدرجات

توافر الرعاية الطبية اللازمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات

واطمأن المحافظ على مدى توافر الرعاية الطبية اللازمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات، مستفسرًا عن أي مطالب أو احتياجات قد تواجههم، وموجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لأي متطلبات تضمن راحتهم النفسية والصحية.

ووجّه المهندس عادل النجار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير جميع سبل الدعم والرعاية التعليمية والنفسية لطلاب مستشفى 57357 من أبناء المحافظة، مع المتابعة اليومية المستمرة لحالتهم، بما يضمن أداء الامتحانات دون أي معوقات، متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مناخ آمن ومطمئن للطلاب، من خلال التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويخفف العبء عن الطلاب وأسرهم.

وجاءت توجيهات المحافظ بالتزامن مع زيارة وفد من مديرية التربية والتعليم برئاسة سعيد عطية، مدير المديرية، يرافقه عدد من قيادات التعليم، للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب ومتابعة انتظام سير الامتحانات داخل المستشفى، إلى جانب تقديم هدايا رمزية للطلاب دعمًا وتشجيعًا لهم.

