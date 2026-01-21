طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية

18 حجم الخط

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة.



متابعة دقيقة من القيادات التعليمية

وأكدت المديرية أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من القيادات التعليمية وغرف العمليات لمجريات العملية الامتحانية، بهدف تحقيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات دون أي معوقات.



وشددت المديرية على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتحلي بالأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل، محذّرة من أن أي خروج عن اللوائح، مثل إثارة الشغب أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.



كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمية الدور الذي يقوم به أولو الأمور في متابعة أبنائهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات، بما يضمن الحفاظ على هدوء اللجان وسير الامتحانات في أجواء مناسبة.



واختتمت المديرية بيانها بتأكيد حرصها الكامل على مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي، متمنيةً لجميع طلاب الشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

