الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو
18 حجم الخط
ads

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة.
 

متابعة دقيقة من القيادات التعليمية

وأكدت المديرية أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من القيادات التعليمية وغرف العمليات لمجريات العملية الامتحانية، بهدف تحقيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات دون أي معوقات.
 

وشددت المديرية على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتحلي بالأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل، محذّرة من أن أي خروج عن اللوائح، مثل إثارة الشغب أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.
 

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمية الدور الذي يقوم به أولو الأمور في متابعة أبنائهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات، بما يضمن الحفاظ على هدوء اللجان وسير الامتحانات في أجواء مناسبة.
 

واختتمت المديرية بيانها بتأكيد حرصها الكامل على مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي، متمنيةً لجميع طلاب الشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء الامتحانات العملية الامتحانية الشهادة الإعدادية بالجيزة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

"التعليم" تعيد الاعتبار للفصحى عبر أقدم مسابقة لغوية في مدارس مصر

طلاب إعدادية الجيزة عن امتحان الرياضيات: الجبر سهل والهندسة تحتاج تفكير (فيديو)

تعليم الجيزة: لا تهاون مع الغش داخل لجان الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي (صور)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق بقرى أبو النمرس (صور)

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية.. رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني.. تشغيل قطارات جديدة في هذا الموعد

تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

بـ 300 مليون دولار، فنزويلا تتلقى ثمن أول شحنة نفط إلى أمريكا بعد رحيل مادورو

قبل ساعات من افتتاحه، تفاصيل افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بروتين ونشويات وفيتامينات وألياف، معهد التغذية يطرح وجبة صحية متكاملة بـ150 جنيها

في عيد ميلادها الـ 81، تضحيات نبيلة عبيد لتصبح نجمة مصر الأولى

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال والريال وخسارة سان جيرمان ومانشستر سيتي

حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية