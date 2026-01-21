بدء الفصل الدراسي الثاني 7 فبراير، التعليم تكشف مواعيد الدراسة والامتحانات

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، متضمنة مواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني، والإجازات الرسمية، وجدول الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية.

بدء الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا للخريطة، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026، ويستمر على مدار 18 أسبوعًا دراسيًا، بما يعادل 90 يومًا، يُخصم منها 6 أيام إجازات رسمية، ليصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 84 يومًا.



أبرز المواعيد الواردة بالخريطة الزمنية:

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: السبت 7 فبراير 2026

إجازة عيد الفطر المبارك: اعتبارًا من السبت 21 مارس 2026

الاختبار الشهري الأول: من 25 مارس حتى 2 أبريل 2026

عقد اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور: 8 أبريل 2026

شم النسيم: الاثنين 13 أبريل 2026



تنفيذ البرامج العلاجية والتقييمات: خلال شهر أبريل

عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026

عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026

الاختبار الشهري الثاني: من 26 أبريل حتى 30 أبريل 2026

اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور: 7 مايو 2026

مواعيد الامتحانات

بدء امتحانات النقل (ابتدائي وإعدادي وثانوي فني): من 16 مايو حتى 24 مايو 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 4 يونيو حتى 11 يونيو 2026

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ الأحد 31 مايو 2026

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 20 يونيو 2026

وأكدت الوزارة أن الامتحانات الشفوية والعملية للتعليم الفني تبدأ قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع على الأكثر، كما تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء عقد الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التزام جميع المدارس بتنفيذ الخريطة الزمنية المعتمدة، ومراعاة الإجازات الرسمية المقررة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية للعام الدراسي الجديد.

