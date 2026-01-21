أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن رسميا ضم 3 صفقات جديدة.. حسين لبيب يستقبل مشجع الزمالك.. ومحمد صلاح يحقق رقمًا قياسيا جديدًا مع ليفربول

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، التعاقد مع مروان عثمان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الجارية، حتى نهاية الموسم، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة بالتنسيق مع إدارة سيراميكا كليوباترا، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية، ليصبح مروان عثمان لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر بداية من المرحلة المقبلة.

استقبل نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، المشجع محمد خميس هاشم، الذي كان متواجدًا في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لدعم الفريق خلال مباراة المصري، في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك في زيارة خاصة للقلعة البيضاء.

ورحب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بالمشجع الزملكاوي الوفي، مشيدًا بحرصه على مساندة فريق الكرة في جميع الأوقات، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم لتحفيز اللاعبين في مختلف المحافل المحلية والقارية.

أعلن النادي الأهلي رسميا، التعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة مع إدارة البنك الأهلي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية، ليصبح عمرو الجزار لاعبا في صفوف الفريق.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أوروبا، حقق محمد صلاح نجم ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، التي تجمعهما حاليا على ملعب الفيلودروم في إطار منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن محمد صلاح يخوض مباراته رقم 88 في البطولات الأوروبية الكبرى مع ليفربول، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ الريدز خوضا للمباريات الأوروبية.

وعادل محمد صلاح رقم إيان جالاجان، ولا يتجاوزه في عدد المباريات مع الريدز سوى جيمي كاراجر الذي خاض 130 مباراة وستيفن جيرارد الذي لعب 111 مباراة.

أعلن النادي الأهلي رسميا، التعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن للنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة مع إدارة المصري البورسعيدي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية، ليصبح أحمد عيد لاعبا في صفوف الفريق.

انتهت مباراة سموحة أمام فاركو، بفوز الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف سموحة خالد الغندور في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء، وعزز محمد مصطفى تقدم الموج الأزرق بهدف ثانٍ في الدقيقة 69.

حقق النصر فوزًا صعبًا على نادي ضمك بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح عبدالرحمن غريب التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعدما استقبل عرضية أرضية من كينجسلي كومان، حولها ببراعة إلى داخل الشباك.

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 50، بعدما انفرد بالمرمى، مستفيدًا من تمريرة مواطنه جواو فيليكس.

بينما سجل جمال حركاس هدف ضمك الأول في الدقيقة 67، بعدما حول كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل الشباك بضربة رأسية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم اليوم، وذلك لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل السفر استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه داخل القلعة البيضاء، وذلك لأسباب خاصة تتعلق بمرحلة العمل المقبلة داخل النادي.

ووفقًا لمصادر خاصة، تلقى بدر حامد عرضًا رسميًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم، لتولي منصب إداري خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تشهد انتقاله للعمل خارج مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة داخل منظومة الزمالك.

وتدرس إدارة الزمالك حاليًا ملف البديل المناسب لرئاسة قطاعات الكرة، في ظل سعي النادي لإعادة ترتيب الأوضاع داخل قطاع الناشئين استعدادًا للمرحلة القادمة.

تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة تتعلق بأوراق إبراهيم الأسيوطي، لاعب الفريق، بسبب المستندات الدراسية الخاصة باللاعب، وهو ما يعطل قيده في القائمة الأفريقية خلال الفترة الحالية، ويثير الشكوك حول إمكانية سفره مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الأزمة تتمثل في عدم اكتمال بعض المستندات الدراسية الخاصة باللاعب، والتي تعطل استكمال إجراءات القيد الأفريقي، وإنهاء الملف حتى الآن.

وبذلك قد يغيب اللاعب عن قائمة المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حال عدم حل الأزمة في الوقت المناسب.

فاز سيراميكا كليوباترا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة استاد قناة السويس، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم سيراميكا بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 16، قبل أن يفتتح محمد مجدي أفشة أول هدف بقميص الاتحاد السكندري بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم أضاف صديق أوجولا هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 38.

انتهت مواجهة جالطة سراي التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالتعادل 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة بضربة رأس رائعة عن طريق جولياني سيميوني بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح أتلتيكو مدريد بداية قوية.

مباراة جالطة سراي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا مباراة جالطة سراي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما تعادل جالطة سراي بهدف عن طريق النيران الصديقة، أحرزه بالخطأ في مرماه ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.